Тришкин Иван Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смерти1959
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Пропал без вести (военное)
14.08.1914
п. г. Замостьем
Бракосочетание
До 1914
Военная служба
С 1914 по 13.08.1914
Должность/Звание рядовой; гренадер Воинская часть 11-й гренадерский Фанагорийский полк
Смерть
1959
Митягино, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область