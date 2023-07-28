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Тришкин Иван Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

1959

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1898 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Пропал без вести (военное)
14.08.1914
п. г. Замостьем
Бракосочетание
До 1914

Жена: Тришкина Пелагея Федоровна

Военная служба
С 1914 по 13.08.1914
Должность/Звание рядовой; гренадер Воинская часть 11-й гренадерский Фанагорийский полк
Смерть
1959
Митягино, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область