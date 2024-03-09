? ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди? ?

? ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1891

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Апполинария Михайлова

Отец ребёнка: Дмитревский Михаил Иванов

с. Зарайское, Горбунихинская волость, Юрьевецкий уезд, Костромская губерния
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Евгения Михайловна

Отец ребёнка: Дмитревский Михаил Иванов

с. Зарайское, Горбунихинская волость, Юрьевецкий уезд, Костромская губерния
Рождение ребёнка
07.10.1861

Сын: Дмитревский Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Дмитревский Михаил Иванов

с. Зарайское, Горбунихинская волость, Юрьевецкий уезд, Костромская губерния
Смерть
До 1891
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close