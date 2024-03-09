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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1891
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Апполинария Михайлова
Отец ребёнка: Дмитревский Михаил Иванов
с. Зарайское, Горбунихинская волость, Юрьевецкий уезд, Костромская губерния
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Евгения Михайловна
Отец ребёнка: Дмитревский Михаил Иванов
с. Зарайское, Горбунихинская волость, Юрьевецкий уезд, Костромская губерния
Рождение ребёнка
07.10.1861
Сын: Дмитревский Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Дмитревский Михаил Иванов
с. Зарайское, Горбунихинская волость, Юрьевецкий уезд, Костромская губерния
Смерть
До 1891