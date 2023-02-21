Ушакова (Локарева Локерева) Надежда Георгиевна
Место рожденияОрджаникидзе Таш обл УзССР
Дата рождения20.06.1942
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1942
Орджаникидзе Таш обл УзССР
Бракосочетание
23.10.1961
Таш обл УзССР
Рождение ребёнка
31.12.1961
Отец ребёнка: Ушаков Виктор Иванович
Сев Маяк Таш обл УзССР
23.12.1961 по факту
Рождение ребёнка
06.07.1965
Дочь: Абузярова Татьяна Викторовна
Отец ребёнка: Ушаков Виктор Иванович
Ташкент УзССР