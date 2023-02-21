Ушакова (Локарева Локерева) Надежда Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ушакова (Локарева Локерева) Надежда Георгиевна

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Место рождения

Орджаникидзе Таш обл УзССР

Дата рождения

20.06.1942

Пол

Женский

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1942

Отец: Локерев Георгий Михайлович

Мать: Локерева Александра Степановна

Орджаникидзе Таш обл УзССР
Бракосочетание
23.10.1961

Муж: Ушаков Виктор Иванович

Таш обл УзССР
Рождение ребёнка
31.12.1961

Сын: Ушаков Сергей Викторович

Отец ребёнка: Ушаков Виктор Иванович

Сев Маяк Таш обл УзССР
23.12.1961 по факту
Рождение ребёнка
06.07.1965

Дочь: Абузярова Татьяна Викторовна

Отец ребёнка: Ушаков Виктор Иванович

Ташкент УзССР
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