Вилягжанин (Вилягжанина) Елисавета Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вилягжанин (Вилягжанина) Елисавета Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1713

Пол

Женский

Добавил:

IB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1736

Дочь: Параскева Федоровна

Отец ребёнка: Вилягжанин Федор Денисович

Рождение ребёнка
1741

Сын: Вилягжанин Павел Федорович

Отец ребёнка: Вилягжанин Федор Денисович

Рождение ребёнка
1741

Сын: Вилягжанин Никифор Федорович

Отец ребёнка: Вилягжанин Федор Денисович

Рождение ребёнка
1745

Дочь: Анна Федоровна

Отец ребёнка: Вилягжанин Федор Денисович

Рождение ребёнка
1750

Дочь: ?

Отец ребёнка: Вилягжанин Федор Денисович

Рождение ребёнка
1752

Сын: Вилягжанин Пантелей Федорович

Отец ребёнка: Вилягжанин Федор Денисович

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