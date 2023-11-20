Вилягжанин (Вилягжанина) Елисавета Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1713
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1736
Дочь: Параскева Федоровна
Отец ребёнка: Вилягжанин Федор Денисович
Рождение ребёнка
1741
Сын: Вилягжанин Павел Федорович
Отец ребёнка: Вилягжанин Федор Денисович
Рождение ребёнка
1741
Сын: Вилягжанин Никифор Федорович
Отец ребёнка: Вилягжанин Федор Денисович
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Анна Федоровна
Отец ребёнка: Вилягжанин Федор Денисович
Рождение ребёнка
1750
Дочь: ?
Отец ребёнка: Вилягжанин Федор Денисович
Рождение ребёнка
1752
Сын: Вилягжанин Пантелей Федорович
Отец ребёнка: Вилягжанин Федор Денисович