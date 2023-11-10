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Парфен Федотович

Место рождения

Микашиха, Удомельский, Тверская область

Дата рождения

1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Федот Савельев

Мать: Фекла Григорьевна

Микашиха, Удомельский, Тверская область
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Екатерина Парфеновна

Мать ребёнка: Настасья Василистова

Рождение ребёнка
1774

Дочь: Ульяна Парфеновна

Мать ребёнка: Настасья Василистова

Рождение ребёнка
1777

Сын: Панкратий Парфенович

Мать ребёнка: Настасья Василистова

Рождение ребёнка
1780

Сын: Матвей Парфенович

Мать ребёнка: Настасья Василистова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Настасья Василистова

Смерть
Неизвестно
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