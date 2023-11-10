Парфен Федотович
Место рождения
Дата рождения1747
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: Федот Савельев
Мать: Фекла Григорьевна
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Екатерина Парфеновна
Мать ребёнка: Настасья Василистова
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Ульяна Парфеновна
Мать ребёнка: Настасья Василистова
Рождение ребёнка
1777
Сын: Панкратий Парфенович
Мать ребёнка: Настасья Василистова
Рождение ребёнка
1780
Сын: Матвей Парфенович
Мать ребёнка: Настасья Василистова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Настасья Василистова
Смерть
Неизвестно