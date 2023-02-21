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Ложкина Полина Олеговна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.11.1912

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1912

Отец: Ложкин Олег Михайлович

Мать: Ложкина-Субботина Ирина Анатольевна

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