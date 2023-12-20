Ворончихин Анатолий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.03.1931
Дата смерти03.05.1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
работал на заводе
Место жительства
Неизвестно
Глазов, город Глазов, Удмуртская Республика
Смерть
03.05.1979
Причина смерти: рак легкого