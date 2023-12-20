Ворончихин Анатолий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ворончихин Анатолий Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.03.1931

Дата смерти

03.05.1979

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1927 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ворончихина (Чиркова) Ангелина Михайловна

Работа или профессия
Неизвестно
работал на заводе
Место жительства
Неизвестно
Глазов, город Глазов, Удмуртская Республика
Смерть
03.05.1979
Причина смерти: рак легкого

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