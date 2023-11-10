Боброва Татьяна ???
Место рождения
Дата рождения1780 или 1781 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780 или 1781 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1799 или 1800 ст.
Отец ребёнка: Бобров Бесфамильный Тимофей Осипович ???
Рождение ребёнка
1819 или 1820 ст.
Сын: Бобров Николай Тимофеевич ???
Отец ребёнка: Бобров Бесфамильный Тимофей Осипович ???
Смерть
Неизвестно