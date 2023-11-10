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Боброва Татьяна ???

Место рождения

Бабиково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1780 или 1781 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780 или 1781 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бабиково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1799 или 1800 ст.

Сын: Бобров Андрей Тимофеевич

Отец ребёнка: Бобров Бесфамильный Тимофей Осипович ???

Бабиково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1819 или 1820 ст.

Сын: Бобров Николай Тимофеевич ???

Отец ребёнка: Бобров Бесфамильный Тимофей Осипович ???

Бабиково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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