Быкова Дарья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Быкова Дарья Ивановна

Место рождения

Клокова, Тульский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Клокова, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Прасковья Васильевна

Отец ребёнка: Быков Василий Григорьевич

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Быков Петр Васильевич

Отец ребёнка: Быков Василий Григорьевич

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Быков Василий Григорьевич

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Быков Василий Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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