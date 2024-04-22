Быкова Дарья Ивановна
Место рождения
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Прасковья Васильевна
Отец ребёнка: Быков Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
1791
Отец ребёнка: Быков Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Быков Василий Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно