Краморева Екатерина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краморева Екатерина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Торопилин Михаил Далматович

Мать: Торопилина Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Разуваева Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Краморев Висилий Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Партыко Галина Васильевна

Отец ребёнка: Краморев Висилий Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Краморев Анатолий Висильевич

Отец ребёнка: Краморев Висилий Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Краморев Николай Васильевич

Отец ребёнка: Краморев Висилий Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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