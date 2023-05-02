Краморева Екатерина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Торопилин Михаил Далматович
Мать: Торопилина Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Разуваева Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Краморев Висилий Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Партыко Галина Васильевна
Отец ребёнка: Краморев Висилий Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Краморев Анатолий Висильевич
Отец ребёнка: Краморев Висилий Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Краморев Николай Васильевич
Отец ребёнка: Краморев Висилий Яковлевич
Смерть
Неизвестно