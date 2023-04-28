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Климанов Порфирий Иванович

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Место рождения

Змеево, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1873

Дата смерти

1945

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Климанов Иван

Мать: не указана

Змеево, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.02.1919

Сын: Климанов Иван Порфирьевич

Мать ребёнка: Климанова Хаврония Михайловна

Змеево, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1921

Сын: Климанов Александр Порфирьевич

Мать ребёнка: Климанова Хаврония Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Климанова Авдотья Порфирьевна

Мать ребёнка: Климанова Хаврония Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Климанова Наталья Порфирьевна

Мать ребёнка: Климанова Хаврония Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Климанов Афанасий Порфирьевич

Мать ребёнка: Климанова Хаврония Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Климанов Алексей Порфирьевич

Мать ребёнка: Климанова Хаврония Михайловна

Смерть
1945
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