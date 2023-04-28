Климанов Порфирий Иванович
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смерти1945
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Климанов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.02.1919
Сын: Климанов Иван Порфирьевич
Мать ребёнка: Климанова Хаврония Михайловна
Рождение ребёнка
1921
Сын: Климанов Александр Порфирьевич
Мать ребёнка: Климанова Хаврония Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Климанова Авдотья Порфирьевна
Мать ребёнка: Климанова Хаврония Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Климанова Наталья Порфирьевна
Мать ребёнка: Климанова Хаврония Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Климанов Афанасий Порфирьевич
Мать ребёнка: Климанова Хаврония Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Климанов Алексей Порфирьевич
Мать ребёнка: Климанова Хаврония Михайловна
Смерть
1945