Козлов Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлов Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.02.1929

Дата смерти

04.03.1995

Пол

Мужской

Отец

1890 г.р.

Мать

1897 г.р.

Дети

1949 г.р.
1955 г.р.

Добавил:

ВК
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Место
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Рождение
06.02.1929

Отец: Козлов Иван

Мать: Юлия

Рождение ребёнка
13.05.1949

Дочь: Нина

Мать ребёнка: Зинаида

Рождение ребёнка
07.12.1955

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Зинаида

Смерть
04.03.1995