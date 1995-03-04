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Козлов Алексей
Козлов Алексей
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
06.02.1929
Дата смерти
04.03.1995
Пол
Мужской
Отец
Козлов Иван
1890 г.р.
Мать
Юлия
1897 г.р.
Дети
Нина
1949 г.р.
Наталья
1955 г.р.
Добавил:
ВК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1929
Отец:
Козлов Иван
Мать:
Юлия
Рождение ребёнка
13.05.1949
Дочь:
Нина
Мать ребёнка:
Зинаида
Рождение ребёнка
07.12.1955
Дочь:
Наталья
Мать ребёнка:
Зинаида
Смерть
04.03.1995
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