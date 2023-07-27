Хаминич Александр Валерьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хаминич Александр Валерьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1955 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДВ
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хаминич Валерий Васильевич

Мать: не указана