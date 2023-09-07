Игнатенко Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игнатенко Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.05.1940

Дочь: Алексеева Людмила

Мать ребёнка: Вера Алексеева

Рождение ребёнка
07.11.1942

Сын: Игнатенко Александр

Мать ребёнка: Вера Алексеева

Развод
Неизвестно

Жена: Вера Алексеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вера Алексеева

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