Игнатенко Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.05.1940
Дочь: Алексеева Людмила
Мать ребёнка: Вера Алексеева
Рождение ребёнка
07.11.1942
Сын: Игнатенко Александр
Мать ребёнка: Вера Алексеева
Развод
Неизвестно
Жена: Вера Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вера Алексеева