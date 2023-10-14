Марченков Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марченков Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.06.1950

Сын: Марченков Николай Васильевич

Мать ребёнка: Марченкова Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
02.02.1952

Дочь: Легкова Галина Васильевна

Мать ребёнка: Марченкова Наталья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марченкова Наталья Васильевна

Смерть
Неизвестно
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