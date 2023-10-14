Марченков Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.06.1950
Сын: Марченков Николай Васильевич
Мать ребёнка: Марченкова Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
02.02.1952
Дочь: Легкова Галина Васильевна
Мать ребёнка: Марченкова Наталья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно