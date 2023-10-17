Богословский Александр Васильевич
Место рожденияПетровское Богородского уезда
Дата рождения1829
Дата смерти1905
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Богословский Василий Ефимович
Мать: Богословская Анна
Петровское Богородского уезда
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Анна Александровна
Мать ребёнка: Богословская Елизавета Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Священник церкви села Богоявленского Подольского уезда
Смерть
1905
Москва, город федерального значения Москва