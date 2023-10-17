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Богословский Александр Васильевич

Место рождения

Петровское Богородского уезда

Дата рождения

1829

Дата смерти

1905

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Богословский Василий Ефимович

Мать: Богословская Анна

Петровское Богородского уезда
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Анна Александровна

Мать ребёнка: Богословская Елизавета Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богословская Елизавета Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
Священник церкви села Богоявленского Подольского уезда
Смерть
1905
Москва, город федерального значения Москва
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