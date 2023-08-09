Аянот Сарандина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аянот Сарандина Васильевна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1820 г.р.

Дети

Добавил:

СК
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Аянот Федор Юрьевич

Отец ребёнка: Аянот Юрий Дмитриевич

ГАДО,Ф - 131-1-106,рев.ск.1850г.,зап.№ 27.
Бракосочетание
До 1845

Муж: Аянот Юрий Дмитриевич

Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Василина Юрьевна

Отец ребёнка: Аянот Юрий Дмитриевич

ГАДО,Ф - 131-1-106,рев.ск.-1850г.,зап.-27.
Смерть
Неизвестно