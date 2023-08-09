Аянот Сарандина Васильевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1845
Сын: Аянот Федор Юрьевич
Отец ребёнка: Аянот Юрий Дмитриевич
ГАДО,Ф - 131-1-106,рев.ск.1850г.,зап.№ 27.
Бракосочетание
До 1845
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Василина Юрьевна
Отец ребёнка: Аянот Юрий Дмитриевич
ГАДО,Ф - 131-1-106,рев.ск.-1850г.,зап.-27.
Смерть
Неизвестно