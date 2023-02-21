Семыкина Арина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1771
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семыкин Гаврила Тихонович
Отец ребёнка: Семыкин Тихон Михайлович
Смерть
Неизвестно
Семёновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область