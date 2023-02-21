Семыкина Арина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семыкина Арина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1770 г.р.

Дети

Добавил:

ДН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семыкин Тихон Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семыкин Гаврила Тихонович

Отец ребёнка: Семыкин Тихон Михайлович

Смерть
Неизвестно
Семёновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
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