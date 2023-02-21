Караванова Надежда Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Караванова Надежда Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.09.1913

Дата смерти

17.09.1993

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.08.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

СССР, Винницкая область, Тывровский район, село Сутиски
Смерть
17.09.1993
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