Караванова Надежда Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.09.1913
Дата смерти17.09.1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.08.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
СССР, Винницкая область, Тывровский район, село Сутиски
Смерть
17.09.1993