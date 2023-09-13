Горюшева Наталья Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.09.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1985
Отец: Данилов --
Мать: Данилова Мария Егоровна
Рождение ребёнка
29.01.2013
Сын: Горюшев Григорий Олегович
Отец ребёнка: Горюшев Олег Юрьевич
Рождение ребёнка
07.07.2016
Отец ребёнка: Горюшев Олег Юрьевич
Рождение ребёнка
03.08.2023
Отец ребёнка: Горюшев Олег Юрьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Горюшев Олег Юрьевич