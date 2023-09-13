Горюшева Наталья Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горюшева Наталья Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.09.1985

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1985

Отец: Данилов --

Мать: Данилова Мария Егоровна

Рождение ребёнка
29.01.2013

Сын: Горюшев Григорий Олегович

Отец ребёнка: Горюшев Олег Юрьевич

Рождение ребёнка
07.07.2016

Сын: Горюшев Ярослав Олегович

Отец ребёнка: Горюшев Олег Юрьевич

Рождение ребёнка
03.08.2023

Сын: Горюшев Роман Олегович

Отец ребёнка: Горюшев Олег Юрьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горюшев Олег Юрьевич

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