Фоменко (Иващенко (по первому мужу) Ирина Ивановна
Место рождения
Дата рождения1899
Дата смертиОколо 1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.11.1918
Рождение ребёнка
Около 1920
Дочь: Клавдия Ильинична
Отец ребёнка: Фоменко Илья Иванович
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Мария Ильинична
Отец ребёнка: Фоменко Илья Иванович
Рождение ребёнка
1926
Сын: Фоменко Трофим Ильич
Отец ребёнка: Фоменко Илья Иванович
Рождение ребёнка
14.03.1928
Сын: Фоменко Иван Ильич
Отец ребёнка: Фоменко Илья Иванович
Рождение ребёнка
Около 1930
Отец ребёнка: Фоменко Илья Иванович
Рождение ребёнка
Около 1935
Дочь: Зоя Ильинична
Отец ребёнка: Фоменко Илья Иванович
Смерть
Около 1980