Фоменко (Иващенко (по первому мужу) Ирина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фоменко (Иващенко (по первому мужу) Ирина Ивановна

Место рождения

Новый Егорлык, Сальский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

1899

Дата смерти

Около 1980

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Новый Егорлык, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
04.11.1918

Муж: Фоменко Илья Иванович

Рождение ребёнка
Около 1920

Дочь: Клавдия Ильинична

Отец ребёнка: Фоменко Илья Иванович

Новый Егорлык, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Мария Ильинична

Отец ребёнка: Фоменко Илья Иванович

Новый Егорлык, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Фоменко Трофим Ильич

Отец ребёнка: Фоменко Илья Иванович

Новый Егорлык, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
14.03.1928

Сын: Фоменко Иван Ильич

Отец ребёнка: Фоменко Илья Иванович

Новый Егорлык, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Около 1930

Сын: Фоменко Николай Ильич

Отец ребёнка: Фоменко Илья Иванович

Новый Егорлык, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Около 1935

Дочь: Зоя Ильинична

Отец ребёнка: Фоменко Илья Иванович

Новый Егорлык, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
Около 1980
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