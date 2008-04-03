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Щербаченко Вячеслав Георгиевич

Место рождения

Льгов, город Льгов, Курская область

Дата рождения

31.01.1942

Дата смерти

03.04.2008

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1942

Отец: Щербаченко Георгий Александрович

Мать: Щербаченко (Федулова) Мария Васильевна

Льгов, город Льгов, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербаченко (Козлова) Алевтина Петровна

Место жительства
Неизвестно
Каспийск, город Каспийск, Республика Дагестан
Рождение ребёнка
21.04.1967

Дочь: Петрова (Щербаченко) Светлана Вячеславовна

Мать ребёнка: Щербаченко (Козлова) Алевтина Петровна

Махачкала, город Махачкала, Республика Дагестан
Рождение ребёнка
22.06.1971

Дочь: Запруднева (Щербаченко) Виталия Вячеславовна

Мать ребёнка: Щербаченко (Козлова) Алевтина Петровна

Каспийск, город Каспийск, Республика Дагестан
Смерть
03.04.2008
Степной, Курганинский муниципальный район, Краснодарский край

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