Щербаченко Вячеслав Георгиевич
Место рождения
Дата рождения31.01.1942
Дата смерти03.04.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1942
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.04.1967
Дочь: Петрова (Щербаченко) Светлана Вячеславовна
Мать ребёнка: Щербаченко (Козлова) Алевтина Петровна
Махачкала, город Махачкала, Республика Дагестан
Рождение ребёнка
22.06.1971
Дочь: Запруднева (Щербаченко) Виталия Вячеславовна
Мать ребёнка: Щербаченко (Козлова) Алевтина Петровна
Смерть
03.04.2008
Степной, Курганинский муниципальный район, Краснодарский край