Корчан Вера Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корчан Вера Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.10.1919

Дочь: Корчан Тамара Никитична

Отец ребёнка: Корчан Никита Тимофеевич

Место жительства
1919
Корчанка, Лебединский уезд, Харьковская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корчан Никита Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
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