Корчан Вера Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.10.1919
Дочь: Корчан Тамара Никитична
Отец ребёнка: Корчан Никита Тимофеевич
Место жительства
1919
Корчанка, Лебединский уезд, Харьковская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно