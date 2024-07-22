(Марченко) Дарья Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Марченко Михаил Терентьевич
Отец ребёнка: Марченко Терентий Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Терентьевна
Отец ребёнка: Марченко Терентий Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Марченко Николай Терентьевич
Отец ребёнка: Марченко Терентий Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Марченко Александр Терентьевич
Отец ребёнка: Марченко Терентий Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинаида Терентьевна
Отец ребёнка: Марченко Терентий Павлович
Рождение ребёнка
10.04.1937
Дочь: Томенко Раиса Терентьевна
Отец ребёнка: Марченко Терентий Павлович
с. Побегайловка Минераловодский район