(Марченко) Дарья Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Марченко) Дарья Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марченко Михаил Терентьевич

Отец ребёнка: Марченко Терентий Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Терентьевна

Отец ребёнка: Марченко Терентий Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марченко Николай Терентьевич

Отец ребёнка: Марченко Терентий Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марченко Александр Терентьевич

Отец ребёнка: Марченко Терентий Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинаида Терентьевна

Отец ребёнка: Марченко Терентий Павлович

Рождение ребёнка
10.04.1937

Дочь: Томенко Раиса Терентьевна

Отец ребёнка: Марченко Терентий Павлович

с. Побегайловка Минераловодский район

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