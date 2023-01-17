Талдыкин Семен Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Талдыкин Семен Степанович

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Место рождения

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1685

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1685

Отец: Талдыкин Степан (Алифанович)

Мать: не указана

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1716

Сын: Талдыкин Никита Семенович

Мать ребёнка: не указана

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1718

Сын: Талдыкин Савелий Семенович

Мать ребёнка: не указана

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1726

Сын: Талдыкин Сергей Семенович

Мать ребёнка: не указана

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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