Талдыкин Семен Степанович
Место рождения
Дата рождения1685
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1685
Отец: Талдыкин Степан (Алифанович)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1716
Сын: Талдыкин Никита Семенович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1718
Сын: Талдыкин Савелий Семенович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1726
Сын: Талдыкин Сергей Семенович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно