Болтовский Николай Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.02.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1942
Рождение ребёнка
22.06.1970
Дочь: Беззубенко Светлана Николаевна
Мать ребёнка: Болтовская Людмила Петровна
Рождение ребёнка
19.10.1971
Дочь: Болтовская Елена Николаевна
Мать ребёнка: Болтовская Людмила Петровна
Рождение ребёнка
11.03.1975
Дочь: Болтовская Евгения Николаевна
Мать ребёнка: Болтовская Людмила Петровна