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Болтовский Николай Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.02.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1942

Отец: Болтовский Александр Иванович

Мать: Карташева Вера Яковлевна

Рождение ребёнка
22.06.1970

Дочь: Беззубенко Светлана Николаевна

Мать ребёнка: Болтовская Людмила Петровна

Рождение ребёнка
19.10.1971

Дочь: Болтовская Елена Николаевна

Мать ребёнка: Болтовская Людмила Петровна

Рождение ребёнка
11.03.1975

Дочь: Болтовская Евгения Николаевна

Мать ребёнка: Болтовская Людмила Петровна

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