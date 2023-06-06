Костенко Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костенко Тимофей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1909 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.01.1930

Дочь: Костенко Анна Тимофеевна

Мать ребёнка: Костенко Евдокия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костенко Евдокия Ивановна

Смерть
Неизвестно