Иван Степанов (Ич)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
28.01.1873 ст.
Жена: Ирина Степанова (Вна)
Рождение ребёнка
01.12.1873 ст.
Сын: Николай Иванов (Ич)
Мать ребёнка: Ирина Степанова (Вна)
Смерть
Неизвестно