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Иван Степанов (Ич)

Место рождения

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1855 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
28.01.1873 ст.

Жена: Ирина Степанова (Вна)

Рождение ребёнка
01.12.1873 ст.

Сын: Николай Иванов (Ич)

Мать ребёнка: Ирина Степанова (Вна)

Смерть
Неизвестно

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