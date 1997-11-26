Сулименко Ефим Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.04.1917
Дата смерти26.11.1997
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.08.1936
Дочь: Махрова Вера Ефимовна
Мать ребёнка: Шевченко Анна Ананиевна
Рождение ребёнка
03.06.1940
Сын: Сулименко Николай Ефимович
Мать ребёнка: Шевченко Анна Ананиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сулименко Вячеслав Ефимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зенкова Ольга Ефимовна
Мать ребёнка: Шевченко Анна Ананиевна
Смерть
26.11.1997