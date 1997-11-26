Сулименко Ефим Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сулименко Ефим Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.04.1917

Дата смерти

26.11.1997

Пол

Мужской

Добавил:

ДХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.08.1936

Дочь: Махрова Вера Ефимовна

Мать ребёнка: Шевченко Анна Ананиевна

Рождение ребёнка
03.06.1940

Сын: Сулименко Николай Ефимович

Мать ребёнка: Шевченко Анна Ананиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сулименко Вячеслав Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зенкова Ольга Ефимовна

Мать ребёнка: Шевченко Анна Ананиевна

Смерть
26.11.1997
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