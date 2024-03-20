Klee (Lagowitz) Eugenie — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Klee (Lagowitz) Eugenie

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1887

Пол

Женский

Отец

1828 г.р.

Мать

1830 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Lagowitz Julius

Мать: Lagowitz Flora

Смерть
1887
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