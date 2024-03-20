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Klee (Lagowitz) Eugenie
Klee (Lagowitz) Eugenie
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
1887
Пол
Женский
Отец
Lagowitz Julius
1828 г.р.
Мать
Lagowitz (Simon) Flora
1830 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДЧ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Lagowitz Julius
Мать:
Lagowitz Flora
Смерть
1887
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