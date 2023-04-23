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Перминов Филипп Зотеевич

Место рождения

деревня Онучинская

Дата рождения

С 1755 по 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1734 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1755 по 1800

Отец: Перминов Зотей Ефимович

Мать: не указана

деревня Онучинская
Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Перминов Лазар Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Перминов Ерофей Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Перминов Лукиян Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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