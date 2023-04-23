Перминов Филипп Зотеевич
Место рождениядеревня Онучинская
Дата рожденияС 1755 по 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
С 1755 по 1800
Отец: Перминов Зотей Ефимович
Мать: не указана
деревня Онучинская
Рождение ребёнка
Около 1779
Сын: Перминов Лазар Филиппович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1798
Сын: Перминов Ерофей Филиппович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1801
Сын: Перминов Лукиян Филиппович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно