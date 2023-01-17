Некрашевич Леонид Данилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрашевич Леонид Данилович

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Место рождения

Перекоп, Города, Таврическая губерния

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ES
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: Некрашевич Данил Захарович

Мать: Некрашевич Александра Николаевна

Перекоп, Города, Таврическая губерния
Рождение ребёнка
10.05.1913 ст.

Дочь: Некрашевич Таисия Леонидовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
26.07.1915 ст.

Сын: Некрашевич Николай Леонидович

Мать ребёнка: Некрашевич Лукия Ивановна

Рождение ребёнка
07.04.1918 ст.

Сын: Некрашевич Георгий Леонидович

Мать ребёнка: Некрашевич Лукия Ивановна

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
15.05.1925

Сын: Некрашевич Виктор Леонидович

Мать ребёнка: Некрашевич Лукия Ивановна

Медведовская, Тимашевский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрашевич Лукия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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