Некрашевич Леонид Данилович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Рождение ребёнка
10.05.1913 ст.
Дочь: Некрашевич Таисия Леонидовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
26.07.1915 ст.
Сын: Некрашевич Николай Леонидович
Мать ребёнка: Некрашевич Лукия Ивановна
Рождение ребёнка
07.04.1918 ст.
Сын: Некрашевич Георгий Леонидович
Мать ребёнка: Некрашевич Лукия Ивановна
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
15.05.1925
Сын: Некрашевич Виктор Леонидович
Мать ребёнка: Некрашевич Лукия Ивановна
Медведовская, Тимашевский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно