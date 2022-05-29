Питьков Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Питьков Дмитрий

Место рождения

Пос. Новостройка Московская обл

Дата рождения

20.07.1991

Дата смерти

29.05.2022

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1991

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
29.03.2013

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.08.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
29.05.2022

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