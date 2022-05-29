Питьков Дмитрий
Место рожденияПос. Новостройка Московская обл
Дата рождения20.07.1991
Дата смерти29.05.2022
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1991
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
29.03.2013
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.08.2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
29.05.2022