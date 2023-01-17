Сердюк Лидия Алексеевна
Место рождения
Дата рождения01.08.1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1956
Бракосочетание
Между 1972 и 1976
Рождение ребёнка
29.05.1976
Дочь: Харченко Елена Васильевна
Отец ребёнка: Сердюк Василий Русланович
Рождение ребёнка
21.10.1981
Сын: Сердюк Василий Васильевич
Отец ребёнка: Сердюк Василий Русланович