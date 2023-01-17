Сердюк Лидия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сердюк Лидия Алексеевна

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Место рождения

Шахтёрск

Дата рождения

01.08.1956

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
С 1956
Бракосочетание
Между 1972 и 1976

Муж: Сердюк Василий Русланович

Рождение ребёнка
29.05.1976

Дочь: Харченко Елена Васильевна

Отец ребёнка: Сердюк Василий Русланович

Рождение ребёнка
21.10.1981

Сын: Сердюк Василий Васильевич

Отец ребёнка: Сердюк Василий Русланович

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