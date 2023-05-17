Лотник АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лотник ИВАН ИВАНОВИЧ
Мать: Лотник СОФИЯ МИХАЙЛОВНА
Рождение ребёнка
06.01.?
Дочь: Лотник НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА
Мать ребёнка: Лотник НАТАЛЬЯ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лотник ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА
Мать ребёнка: Лотник НАТАЛЬЯ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лотник АЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА
Мать ребёнка: Лотник НАТАЛЬЯ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лотник ВИТАЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Мать ребёнка: Лотник НАТАЛЬЯ
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лотник НАТАЛЬЯ