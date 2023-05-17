Лотник АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лотник АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лотник ИВАН ИВАНОВИЧ

Мать: Лотник СОФИЯ МИХАЙЛОВНА

Рождение ребёнка
06.01.?

Дочь: Лотник НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА

Мать ребёнка: Лотник НАТАЛЬЯ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лотник ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА

Мать ребёнка: Лотник НАТАЛЬЯ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лотник АЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА

Мать ребёнка: Лотник НАТАЛЬЯ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лотник ВИТАЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Мать ребёнка: Лотник НАТАЛЬЯ

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лотник НАТАЛЬЯ

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