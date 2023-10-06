Ильин Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ильин Иван Евстигнеев
Мать: не указана
ГА РТ. Ф. 4 Оп. 11 доп. Д. 113 Л. 207 об.–208. Метрическая книга церкви села Урустамака Бугульминского уезда Самарской губернии за 1915 год [о родившихся] Запись № 34 Дата рождения: 1 сентября / Дата ... Показать все
Смерть
Неизвестно