Ильин Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильин Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

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Рождение
Неизвестно

Отец: Ильин Иван Евстигнеев

Мать: не указана

ГА РТ. Ф. 4 Оп. 11 доп. Д. 113 Л. 207 об.–208. Метрическая книга церкви села Урустамака Бугульминского уезда Самарской губернии за 1915 год [о родившихся] Запись № 34 Дата рождения: 1 сентября / Дата ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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