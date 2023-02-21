- Евдокия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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- Евдокия Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1713 ст.

Дата смерти

10.09.1752 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1713 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.07.1751 ст.

Дочь: Головина Макрида Ивановна

Отец ребёнка: Головин Иван Осипович

Овчинники, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
10.09.1752 ст.
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