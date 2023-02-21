- Евдокия Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1713 ст.
Дата смерти10.09.1752 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1713 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.07.1751 ст.
Дочь: Головина Макрида Ивановна
Отец ребёнка: Головин Иван Осипович
Овчинники, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
10.09.1752 ст.