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Панин Климентий Васильевич

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Место рождения

Россия Кубанская обл.,Майкопский отд.ККВ ст.Кужорская

Дата рождения

Около 1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1860 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1884 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885

Отец: Панин Василий

Мать: не указана

Россия Кубанская обл.,Майкопский отд.ККВ ст.Кужорская
Рождение ребёнка
1914

Сын: Панин Владимир Климентьевич

Мать ребёнка: Панина Евфросиния Тимофеевна

Россия Краснодарский кр.,Адыгейская АО Майкопский р-н Красноульский с/с , с/з «Им.Коминтерна»
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панина Евфросиния Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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