Панин Климентий Васильевич
Место рожденияРоссия Кубанская обл.,Майкопский отд.ККВ ст.Кужорская
Дата рожденияОколо 1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1885
Отец: Панин Василий
Россия Кубанская обл.,Майкопский отд.ККВ ст.Кужорская
Рождение ребёнка
1914
Сын: Панин Владимир Климентьевич
Мать ребёнка: Панина Евфросиния Тимофеевна
Россия Краснодарский кр.,Адыгейская АО Майкопский р-н Красноульский с/с , с/з «Им.Коминтерна»
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно