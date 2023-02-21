Мерелло (Мерелли) Петро Леопольдович
Место рожденияCharkov, Oblast Charkov, Ukraine
Дата рождения1882
Дата смерти05.08.1942
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Charkov, Oblast Charkov, Ukraine
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Лариса Петровна
Мать ребёнка: Мерелло Аделаида Петровна
Рождение ребёнка
02.02.1911
Мать ребёнка: Мерелло Аделаида Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.08.1942
Новосибирск (тюрьма № 1)