Мерелло (Мерелли) Петро Леопольдович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мерелло (Мерелли) Петро Леопольдович

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Место рождения

Charkov, Oblast Charkov, Ukraine

Дата рождения

1882

Дата смерти

05.08.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Мерелли Леопольд Филиппович

Мать: Мерелли Эльвира Эразмовна

Charkov, Oblast Charkov, Ukraine
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Лариса Петровна

Мать ребёнка: Мерелло Аделаида Петровна

Рождение ребёнка
02.02.1911

Сын: Мерелло Энрико Петрович

Мать ребёнка: Мерелло Аделаида Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мерелло Аделаида Петровна

Смерть
05.08.1942
Новосибирск (тюрьма № 1)
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