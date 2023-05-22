Иванов Артем — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Артем

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Бычкова Мария Артемьевна

Мать ребёнка: не указана

Родилась скорее всего в Конаково. Конаковский р-н, Ярославская обл. Маловероятно Углич
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Артемьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Раида Артемьевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно