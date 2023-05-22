Иванов Артем
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Бычкова Мария Артемьевна
Мать ребёнка: не указана
Родилась скорее всего в Конаково. Конаковский р-н, Ярославская обл. Маловероятно Углич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Артемьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Раида Артемьевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно