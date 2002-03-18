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Шатских Пётр Иванович

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Место рождения

Россия

Дата рождения

02.07.1963

Дата смерти

18.03.2002

Пол

Мужской

Отец

Мать

1939 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1963

Отец: Шатских Иван Дмитриевич

Мать: Шатских Валентина Дмитриевна

Россия
Рождение ребёнка
24.02.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия
Рождение ребёнка
02.02.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
18.03.2002
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