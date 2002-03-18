Шатских Пётр Иванович
Место рожденияРоссия
Дата рождения02.07.1963
Дата смерти18.03.2002
ПолМужской
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1963
Россия
Рождение ребёнка
24.02.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия
Рождение ребёнка
02.02.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
18.03.2002