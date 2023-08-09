Васильева (Арзамасова) Наталья
Место рождения
Дата рождения15.10.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1987
Отец: Арзамасов Артём
Мать: Арзамасова Светлана
Бракосочетание
08.06.2012
Муж: Васильев Иван
Рождение ребёнка
15.04.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Васильев Иван
Рождение ребёнка
16.08.2018
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Васильев Иван