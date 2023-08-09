Васильева (Арзамасова) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева (Арзамасова) Наталья

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Место рождения

Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

15.10.1987

Пол

Женский

Отец

Мать

1964 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1987

Отец: Арзамасов Артём

Мать: Арзамасова Светлана

Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
08.06.2012

Муж: Васильев Иван

Рождение ребёнка
15.04.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Васильев Иван

Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.08.2018

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Васильев Иван

Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)