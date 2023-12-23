Витишникова Анна Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.05.1865
Дата смерти22.12.1924
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.03.1895
Дочь: Михайловская Клавдия Васильевна
Отец ребёнка: Михайловский Василий Хрисанфович
Рождение ребёнка
02.03.1895
Дочь: Михайловская Александра Васильевна
Отец ребёнка: Михайловский Василий Хрисанфович
Рождение ребёнка
07.04.1898
Дочь: Михайловская Ирина Васильевна
Отец ребёнка: Михайловский Василий Хрисанфович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.12.1924
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область