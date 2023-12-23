Витишникова Анна Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Витишникова Анна Кузьминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.05.1865

Дата смерти

22.12.1924

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.03.1895

Дочь: Михайловская Клавдия Васильевна

Отец ребёнка: Михайловский Василий Хрисанфович

Рига, Rīga
Рождение ребёнка
02.03.1895

Дочь: Михайловская Александра Васильевна

Отец ребёнка: Михайловский Василий Хрисанфович

Рига, Rīga
Рождение ребёнка
07.04.1898

Дочь: Михайловская Ирина Васильевна

Отец ребёнка: Михайловский Василий Хрисанфович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайловский Василий Хрисанфович

Смерть
22.12.1924
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
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