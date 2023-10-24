Бобылев Павел Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБобылев Павел Иванович

Бобылев Павел Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1861 г.р.

Дети

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Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бобылев Иван Никифорович

Мать: Чапурина Елена Евграфовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

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