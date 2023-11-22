Гуров Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуров Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.07.1982

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1982

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
01.09.2012

Жена: скрыто настройками приватности

Барнаул
Рождение ребёнка
13.05.2014

Сын: Гуров Владимир Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.01.2019

Сын: Гуров Иван Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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