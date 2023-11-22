Гуров Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.07.1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
01.09.2012
Жена: скрыто настройками приватности
Барнаул
Рождение ребёнка
13.05.2014
Сын: Гуров Владимир Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.01.2019
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности