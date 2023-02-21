Тиханова (Травникова) Марфа Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.06.1922
Сын: Тиханов Владимир Александрович
Отец ребёнка: Тиханов Александр Михайлович
Рождение ребёнка
06.07.1925
Сын: Тиханов Олег Александрович
Отец ребёнка: Тиханов Александр Михайлович
Смерть
Неизвестно