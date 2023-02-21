Тиханова (Травникова) Марфа Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тиханова (Травникова) Марфа Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.06.1922

Сын: Тиханов Владимир Александрович

Отец ребёнка: Тиханов Александр Михайлович

Рождение ребёнка
06.07.1925

Сын: Тиханов Олег Александрович

Отец ребёнка: Тиханов Александр Михайлович

Смерть
Неизвестно
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