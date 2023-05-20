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Витрюк Юрий Викторович
Витрюк Юрий Викторович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.07.1986
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Витрюк (Чепрасова) Галина Михайловна
1954 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1986
Отец: не указан
Мать:
Витрюк Галина Михайловна
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