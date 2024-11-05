Басуров Александр Анисимович
Место рождения
Дата рождения15.11.1898 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1898 ст.
Отец: Басуров Анисим (Онисим) Дмитриевич
Мать: Басурова Бусарова (Андреева) Аграфена (Агриппина) Федоровна
Родители: с Косинскаго крестьянин Онисим Дмитрiевъ Бусаровъ и законная жена его Агрипина Феодорова Восприемники: того же села солдатский сын Николай Iоаннов Константинов и крестьянская дочь Параскева ... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Басурова) Лидия Александровна
Мать ребёнка: Варвара
Рождение ребёнка
Около 1920
Дочь: Басурова (Басурова) Валентина Александровна
Мать ребёнка: Варвара
Рождение ребёнка
1921
Сын: Басуров Сергей Александрович
Мать ребёнка: Варвара
Смерть
Неизвестно