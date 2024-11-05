Басуров Александр Анисимович 15.11.1898 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Басуров Александр Анисимович

Место рождения

Косинское, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

15.11.1898 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1898 ст.

Отец: Басуров Анисим (Онисим) Дмитриевич

Мать: Басурова Бусарова (Андреева) Аграфена (Агриппина) Федоровна

Косинское, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Родители: с Косинскаго крестьянин Онисим Дмитрiевъ Бусаровъ и законная жена его Агрипина Феодорова Восприемники: того же села солдатский сын Николай Iоаннов Константинов и крестьянская дочь Параскева ... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Басурова) Лидия Александровна

Мать ребёнка: Варвара

Рождение ребёнка
Около 1920

Дочь: Басурова (Басурова) Валентина Александровна

Мать ребёнка: Варвара

Рождение ребёнка
1921

Сын: Басуров Сергей Александрович

Мать ребёнка: Варвара

Смерть
Неизвестно

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