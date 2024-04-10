Кардаков Спиридон Евсевьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1684
Дата смертиДо 1762
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1684
Отец: Кардаков Евсевий Сидорович
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1706
Сын: Кардаков Нифонт Спиридонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1708
Сын: Кардаков Симон Спиридонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1712
Сын: Кардаков Анкидин Спиридонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1719
Сын: Кардаков Андрей Спиридонович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
До 1762