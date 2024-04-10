Кардаков Спиридон Евсевьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кардаков Спиридон Евсевьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1684

Дата смерти

До 1762

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1684

Отец: Кардаков Евсевий Сидорович

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1706

Сын: Кардаков Нифонт Спиридонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1708

Сын: Кардаков Симон Спиридонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1712

Сын: Кардаков Анкидин Спиридонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1719

Сын: Кардаков Андрей Спиридонович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
До 1762

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