Посыльная (Цапкова) Наталья Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Посыльная (Цапкова) Наталья Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.03.1976

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1976

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Посыльный Юрий Иванович

Рождение ребёнка
15.05.1996

Дочь: Ляшенко (Посыльная) Татьяна Юрьевна

Отец ребёнка: Посыльный Юрий Иванович

Рождение ребёнка
25.05.1999

Дочь: Мельникова (Посыльная) Екатерина Юрьевна

Отец ребёнка: Посыльный Юрий Иванович

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