Посыльная (Цапкова) Наталья Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.03.1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1976
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.05.1996
Дочь: Ляшенко (Посыльная) Татьяна Юрьевна
Отец ребёнка: Посыльный Юрий Иванович
Рождение ребёнка
25.05.1999
Дочь: Мельникова (Посыльная) Екатерина Юрьевна
Отец ребёнка: Посыльный Юрий Иванович